Vooruit Boom verkoopt soep voor goed doel

Antwerpen PVDA boos over forse prijsverho­gin­gen in stad: “Vuilniszak en zwembeurt een derde duurder”

De voorthollende inflatie én energiekosten jagen in Antwerpen de prijzen van vuilniszakken, zwembeurten en sportlessen na Nieuwjaar fors omhoog. Ook trouwen wordt 10 procent duurder. Oppositiepartij PVDA is ontstemd. “Het stadsbestuur kiest ervoor om de burgers voor de crisis te laten opdraaien in plaats van enkele prestigeprojecten te schrappen.”

13:03