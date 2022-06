Voormalig schepen Kris Van Hoeck (CD&V) krijgt eretitel

Schelle ALDI moet een week sluiten voor vernieu­wings­wer­ken: “Het meest essentiële komt vooraan”

De ALDI-winkel langs de Provinciale Steenweg 459 in Schelle wordt de komende week in een nieuw jasje gestoken. Daardoor zal de winkel vanaf zaterdag 11 juni om 16 uur tot zaterdag 18 juni de deuren sluiten. In tussentijd kunnen klanten terecht in de naburige ALDI-winkels in Boom, Hemiksem en Aartselaar.

10 juni