Voorjaarszonnetje, modder en zware benen: 700 sportievelingen wagen zich aan Wienerberger Trail in De Schorre

Wie de kilo’s van de eindejaarsfeesten eraf wilde sporten, kon zondag deelnemen aan de jaarlijkse Wienerberger Trail in De Schorre. Al kon je maar beter over enige loopervaring beschikken voor je van start ging. Het heuvelachtige parcours, met onderweg flink wat modderige stukken, kroop bij veel deelnemers flink in de benen. Zeker bij de sportievelingen die deelnamen aan de langste afstanden van 15 of 20 kilometer. Maar met het heerlijke voorjaarszonnetje en de fraaie groene omgeving viel er sowieso heel wat te genieten.

“Daar draait het om bij de meeste trailrunners”, zegt Maarten De Bolster van Sportevents. “De natuurbeleving is belangrijker dan de tijd die je haalt. Wat dat betreft zitten we hier in De Schorre meer dan goed.”

Zomereditie

Met 700 deelnemers is De Bolster tevreden over deze editie: “We zijn heel blij dat er, ondanks het enorme aanbod aan activiteiten, zoveel mensen het jaar op een sportieve manier bij ons wilden komen inzetten. Of we geen datum later in het jaar zouden verkiezen? Nee, met corona hebben we noodgedwongen al eens een zomereditie georganiseerd en dat zorgde toch voor een heel andere beleving. Zeker als we een modderig parcours willen is deze datum perfect. En geef toe, een beetje modder maakt het allemaal veel spectaculairder, toch?” (lacht)