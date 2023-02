Vlierlaan heeft nieuwe speeltuin

De speeltuin heeft er een aantal nieuwe, avontuurlijke speeltuigen bijgekregen. De kinderen uit de buurt hebben ongetwijfeld veel zin om zich daarop te gaan uitleven, maar moeten nog even geduld hebben. Omdat er net gras is gezaaid, mag je het terrein momenteel nog niet betreden. Enkel het stukje dat niet met lint is afgezet, mag je al gebruiken. De verwachting is dat het gras vanaf eind mei klaar is om de eerste speelvogels te verwelkomen.