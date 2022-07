Viktor (24) draait voor het eerst in zijn achtertuin op Tomorrowland: “Hier heb ik altijd al van gedroomd”

BoomOok met het derde weekend van Tomorrowland staat er heel wat lokaal dj-talent op het podium. Mag vrijdag de spits afbijten op de Crystal Stage: de 24-jarige Viktor ‘Track-Thor’ Segers, die letterlijk is opgegroeid naast het festivalterrein, in de Dirkputstraat. “Er gaan ongetwijfeld heel wat bekende gezichten uit de buurt in het publiek staan.”

Er staan opnieuw heel wat grote namen op het programma voor het derde Tomorrowlandweekend. Maar voor niemand zal het festivalterrein zo vertrouwd zijn als voor Viktor Segers. De Schorre was jarenlang, letterlijk en figuurlijk, zijn eigen achtertuin. “Ik ben opgegroeid in de Dirkputstraat in Boom, vlak naast het recreatiedomein”, legt hij uit. “Onze tuin grensde letterlijk aan De Schorre. Dus Tomorrowland is al sinds mijn jeugdjaren een belangrijke inspiratiebron voor mij. Al van toen ik op mijn veertiende voor het eerst op mijn kamer plaatjes oplegde en mixte, koesterde ik de stille hoop om daar ooit eens te mogen draaien. Sinds mijn achttien ga ik jaarlijks als bezoeker naar het festival. Dat ik daar nu zelf op een podium mag staan, voelt als een droom.”

Volledig scherm Viktor Segers staat op Tomorrowland als Track-Thor. © Jef Mampaey

Geduld

Viktor, die steevast draait onder de naam Track-Thor, opent vrijdag om 13 uur de Crystal Stage, een podium in de Rave Cave dat wordt gehost door de vzw Crystal Events en waar uitsluitend dj’s uit de regio een plaats krijgen. “In 2020 kreeg ik al te horen dat ik er de volgende editie van Tomorrowland bij zou zijn”, blikt hij terug. “Maar omdat door corona het festival twee jaar op rij niet is kunnen doorgaan, heb ik tot nu geduld moeten hebben. De goesting om er een lap op te geven, is dan ook enorm groot. Ik ben al een half jaar bezig met me voor te bereiden en toffe nummers te selecteren. Mijn set duurt maar een uurtje, dus het is moeilijk kiezen. Maar dat komt wel goed.”

Minder commercieel

Veel jongeren uit de regio hebben Track-Thor ongetwijfeld al eens aan het werk gezien op een fuif of TD in het Antwerpse. Hij is ook al meer dan vijf jaar coördinator van het jongerenfestival San Luce op de Lichtfeesten in Reet. “Wie mij kent, weet dat ik meestal een combinatie speel van disco, soul, hip-hop, funk, house, en een aantal meezingers en klassiekers. Maar op Tomorrowland ga ik uit een minder commercieel vaatje tappen en me meer concentreren op het housegenre. Dat is best spannend, ja. Ik heb wel wat gezonde stress. Maar ik heb al veel positieve verhalen gehoord over de Rave Cave, en ik weet dat er heel veel mensen uit de buurt zullen komen kijken. Dus ik hoop dat we er samen voor zorgen dat het feestje al om 13 uur kan losbarsten.”

Track-Thor draait vrijdag om 13 uur op de Crystal Stage in de Rave Cave.

