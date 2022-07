VIDEO. Main Stage meest spectaculaire van heel Tomorrowland? Tot je deze waanzinnige hologram-show ziet

Lees alles over Tomorrowland 2022 in dit dossier . Lees alles over de Belgische festivalzomer in dit dossier .

Eric wie? Prydz wat? De Zweedse deejay en producer Eric Sheridan Prydz werd in 2004 plots wereldbekend met zijn hit ‘Call On Me’, waarvan de videoclip met de eighties-aerobics-vrouwen misschien nog bekender is dan het nummer zelf. Prydz keerde daarna de mainstream snel de rug toe maar bleef vanuit het underground-circuit wereldhits scoren als ‘Pjanoo’ - dat het Zweedse damesteam speelde bij hun overwinning op het EK voetbal vrijdagavond - in 2008 en ‘Opus’ in 2015, volgens velen het nummer met de meest epische climax in heel de dance-geschiedenis. Sinds enkele jaren maakt de Zweed veel furore met zijn indrukwekkende visuele shows zoals ‘Epic’ en ‘Holo’.