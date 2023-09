Verzetsheld Henri Selleslaghs vereeuwigd met struikelsteen

Jobat Van treinmachi­nist tot piloot: vijf spectacu­lai­re jobs met een stevig beginners­loon en - meestal - geen diplomaver­eis­ten

Als je vandaag één jaar of minder ervaring hebt, verdien je bruto gemiddeld 2.612 euro, volgens ons Salariskompas over 2022. Met andere woorden: 3.000 euro bruto is zéker mooi meegenomen voor een starter. Met onderstaande beroepen kan je zoveel verdienen, vaak zelfs zonder diploma, zo weet Jobat.be. Maar wees gewaarschuwd: je mag van geen kleintje vervaard zijn, al zullen velen onder ons er wel hun jongens- of meisjesdroom in herkennen.