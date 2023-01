Verkeerslichten Frans De Schutterlaan - Antwerpsestraat worden vervangen

Boom/Rumst Bijna 800 jongeren bouwen oudejaars­feest­je in zaal Den Oven: “Er komt zeker een tweede editie”

Het grootste nieuwjaarsfeestje van de Rupelstreek? Dat vond het voorbije weekend plaats in zaal Den Oven in Boom. Liefst 780 jongeren kwamen er tot in de vroege uurtjes het nieuwe jaar in feesten.

4 januari