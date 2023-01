Verhaal van verzetsbeweging De Zwarte Hand leeft voort in nieuw theaterproject: “Dit is geen ver-van-mijn-bed-show”

Boom/Puurs/BornemEen tiental leerlingen van het Atheneum Boom werken mee aan een theaterproject rond de verzetsbeweging De Zwarte Hand. Samen met auteur Tjen Mampaey en regisseur Luc Pien duiken ze in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en gaan zij na wat verzet voor hen betekent. Het resultaat is ‘Een hand in het verzet’, een toneelstuk dat in februari en maart te zien is in Boom en Puurs.

De Zwarte Hand was een verzetsbeweging tijdens de Tweede Wereldoorlog die vooral actief was in Klein-Brabant en de Rupelstreek. De groep werd opgericht in 1940, maar amper één jaar later werden vrijwel alle leden gearresteerd, ter dood veroordeeld of naar de concentratiekampen gestuurd. Die geschiedenis wordt nu opnieuw onder de aandacht gebracht met ‘Een hand in het verzet’, een theaterproject waar de culturele centra van Boom en Puurs en het Atheneum Boom de handen voor in elkaar hebben geslagen.

Zeven leerlingen van het Atheneum kruipen samen met een aantal acteurs van het Boomse Theater Harlekijn op de planken om een verhaal te vertellen waarin ze het verleden tegen het licht houden. Bornemnaar Tjen Mampaey (70), die reeds drie boeken schreef over De Zwarte Hand, is samen met regisseur Luc Pien nauw betrokken bij de voorbereidingen. Samen met de jonge cast - de leerlingen zijn tussen de 15 en 17 jaar - gaven ze vorm aan de theatertekst van ‘Een hand in het verzet’.

Tien scènes

“In het stuk wordt het verhaal van De Zwarte Hand naar het heden geprojecteerd”, zegt Mampaey. “Het gaat over een leerlinge die een lezing moet geven over het thema ‘Verzet’. Niet wetend waar te beginnen geraakt ze aan de praat met haar grootmoeder. Die vertelt dan hoe haar vader zich als jonge man aansloot bij De Zwarte Hand, werd opgepakt en gedeporteerd en na de bevrijding als een wrak terugkwam.”

In negen scènes wordt uitgebeeld welke taferelen er zich toen, in die moeilijke oorlogsjaren en er vlak na, moeten hebben afgespeeld. In de tiende scène vertellen de leerlingen hoe ze daar nu zelf naar kijken. Zouden ze zelf de wapens hebben opgenomen om in een verzetsbeweging te stappen? Hoe gaan verzetsstrijders vandaag, bijvoorbeeld met de oorlog in Oekraïne, te werk? En welke lessen vallen daar allemaal uit te leren?

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De leerlingen repeteren voor 'Een hart in het verzet'. © rv

Terroristen

Dat er een beroep wordt gedaan op de studenten van het Atheneum, is geen toeval, stipt Mampaey aan. “In 1941 zijn hier op deze school vijf leerlingen van de schoolbanken geplukt omdat ze deel uitmaakten van De Zwarte Hand. Eén oud-leerling van het Atheneum die eveneens lid was, werd opgepakt in Antwerpen. Die zes jongeren werden beschouwd als terroristen, ook al hadden de meesten niet meer gedaan dan wat flyers in de brievenbussen steken. Ze werden veroordeeld zonder eerlijk proces en zijn nooit meer teruggekeerd.”

“Die jongeren waren amper 15, 16 en 17 jaar en zaten hier op het Atheneum, net als onze jonge acteurs. Dit is dus voor hen geen ver-van-mijn-bed-show. Dit had ook hen 80 jaar geleden kunnen overkomen”, onderstreept Mampaey.

Corona

Normaal gezien had het toneelstuk al in 2020 klaar moeten zijn, maar dat was buiten de coronapandemie gerekend. “Tegen dat we wisten dat het stuk kon opgevoerd worden, waren onze acteurs al afgestudeerd. Dus moesten we op het Atheneum een nieuwe cast gaan zoeken. Maar dat is moeiteloos gelukt. Ik ben erg onder de indruk van het enthousiasme waarmee de jongeren aan het project werken. Zowel de acteurs als de leerlingen die achter de schermen meewerken verdienen een pluim.”

‘Een hand in het verzet’ gaat op zaterdag 11 februari in première in de Boomse Schouwburg. Tickets kosten 14 euro en zijn hier te koop. Daarna volgen er nog een aantal schoolvoorstellingen en een voorstelling in CC Binder in Puurs op 25 maart.

Wie meer wil weten over De Zwarte Hand, kan op dinsdag 17 januari naar de Boomse bibliotheek afzakken. Tjen Mampaey geeft daar om 19.30 uur een lezing over de verzetsbeweging. Meer info daarover is hier te vinden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.