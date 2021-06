Verbod op Tomorrowland: burgemeesters Boom en Rumst geven geen toestemming

“De aangehaalde reden zou het ontbreken van de publicatie van het Ministerieel Besluit met betrekking tot maximum capaciteit (75.000 personen) zijn. Voorlopig kunnen er volgens de burgemeesters juridisch slechts events tot 400 personen worden toegestaan”, gaat het verder in het bericht. “Ook de politie geeft in zijn advies aan dat als zij de bijkomende ID-verificatie van het Covid Safety Ticket zullen moeten uitvoeren, de politie niet meer voldoende capaciteit zal hebben om zich toe te leggen op de essentiële taken.”

“Gigantische ramp”

“Als Tomorrowland willen we in de allereerste plaats een veilig festival organiseren en we hebben meermaals aangegeven dat we altijd op de epidemiologische situatie zullen blijven evalueren en anticiperen. De burgemeester van Boom en zijn raadsman hebben ons aangegeven dat we naar de Raad van State kunnen trekken tegen deze beslissing.”

De organisatie spreekt van een “gigantische ramp”, nu het voor een tweede jaar op rij het festival in het water ziet vallen. “Na vijftien jaren intensieve samenwerking voelt dit heel wrang en vinden we het bijzonder jammer na de vele constructieve voorbereidingen en gesprekken, federale toezeggingen op dit punt beland zijn, waar we ook heel even niet meer weten wat ons net overkomen is en het even moeten laten bezinken.”