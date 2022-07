Vanuit Tomorrowland terug naar alle uithoeken van de wereld: “Hopelijk vandaag nog terug in München”

Boom/RumstNa vier dagen volop feesten is de grote uittocht vanop Tomorrowland in Boom en Rumst aangebroken. En dat leidde her en der toch tot wat chaos. “Ik heb meer dan een uur op de bus naar Antwerpen staan wachten. Dan hebben we maar een Uber besteld”, zegt Spanjaard Manu (30).

Heel wat festivalgangers vertrokken vannacht al met de auto naar huis om de drukte voor te zijn. Wie een vliegtuig moest halen, verliet in vele gevallen ook al in de vroege uurtjes het terrein van De Schorre in Boom. Anderen hadden nog tot en met 12 uur de tijd om camping DreamVille te verlaten. De politie tekende massaal present om de uittocht in goede banen te leiden.

Ook in het centrum van Reet stonden agenten het verkeer te regelen. Aan de bushalte op de Laarstraat stond een groepje festivalgangers te wachten. “Zoveel plezier hebben we beleefd. We zijn wel erg moe, maar voldaan”, glimlachen Aitor (23) en Ariana (26), die allebei afkomstig zijn uit de Filippijnen en momenteel in Brussel verblijven. “Het vervoer is wel een pain in the ass”, vult Manu (30) uit Spanje aan. “Via Antwerpen moet ik naar Hasselt. Ik had grote bussen van Tomorrowland verwacht. We staan hier nu al meer dan een uur. Dan gaan we maar met de Uber.” Het Peugeot-busje komt net aangereden. “Ik heb ook tickets voor volgend weekend”, zwaait Manu nog.

Uittocht van camping op Tomorrowland na eerste het weekend

Met de bus naar Parijs, Bonn en Kopenhagen

Nochtans zou die Uber niet nodig zijn, volgens de organisatie van Tomorrowland. “Wij zetten bussen in naar treinstations”, vertelt woordvoerder Debby Wilmsen. “Voor vele Europese steden verkopen wij ook buspakketten. Wij zorgen evenzeer voor bussen naar de luchthaven in Brussel. Op de camping kan je ook bagage inchecken via Brussels Airlines.”

Heel wat Europeanen zijn zelf met de auto gekomen. Dat merken we aan de talrijke Nederlandse en Duitse nummerplaten in het centrum van Reet. Ook wat Polen en Tsjechen zien we voorbijrijden. Op de stoep bij de Keurslager zit Emre (37) met een hoop bagage te wachten op zijn kameraad en chauffeur Erdogan (32). “We waren onze weg kwijt. Het was wat ingewikkeld. Dan heeft hij een taxi genomen naar de parking”, vertelt hij. Gelukkig komt Erdogan al snel aangereden. “We moeten naar Düsseldorf. Een rit van ongeveer twee uur hebben we nog voor de boeg”, zegt Emre nog alvorens hij instapt.

Erdogan (links) en Emre (rechts) rijden met de auto terug naar Düsseldorf.

Alles gegeven

In hun kampeerstoeltjes onder de kerktoren van Reet zitten de Duitse dames Jana (26) en Anna (27) al een twintigtal minuten bij een karrenvracht kampeerspullen te wachten. Hun compagnon pikt hen daar op met de auto. “Eerst vijf à zes uur rijden en daarna nog drie uur op de trein. Hopelijk geraak ik vandaag nog in München”, overdenkt Anna. “Maar we zijn heel blij. Het festival was waanzinnig. Uit de line-up was het heel moeilijk kiezen. Het was een van onze betere festivals ooit. Extreem moe zijn we niet. Tegen middernacht gingen we meestal terug naar de camping. Grote afterparty’s waren er ook niet echt. Al hoefde dat voor ons ook niet. We hadden altijd al alles gegeven op het festival zelf”, zeggen ze. “Ik kijk wel uit naar een douche en mijn bed thuis”, lacht Anna.

Anna (links) en Jana (rechts) uit Duitsland wachten op hun vervoer.

