Van wereldberoemde koordact tot ‘Belgium’s Got Talent’-winnaars: Theater aan Twater lost nieuwe resem namen

Met de regelmaat van de klok maakt Theater aan Twater, dit jaar aan zijn zestiende editie toe, nieuwe namen bekend. Momenteel zijn er zo’n dertig van de vijftig acts gelost, die op 20 en 21 mei in De Schorre voor ongeveer 150 optredens zullen zorgen. De organisatoren van de Kaaimannen lichten alvast een tipje van de sluier op.

Polsbreuk

“Een van de pas bekend gemaakte toppers moet het Columbiaanse gezelschap The Gerlings zijn”, zegt programmator Patrick Poppe. “Zij komen niet alleen met een Globe Of Death (een motorrace met vijf motoren in een metalen bol, red.), maar ook met hun koordact waarmee ze wereldberoemd zijn geworden. Ze vormen daarbij op zeker moment met zeven - of acht als de weersomstandigheden het toelaten - een menselijke piramide hoog boven de grond.”

“Dat is zeker niet zonder gevaar. Toen ze in 2017 in Monte-Carlo de act opvoerden, liep het nog fout en kwam de piramide naar beneden. Als bij wonder kwamen de acht artiesten er met de schrik en één polsbreuk vanaf.”

Belgium’s Got Talent

Een ander hoogtepunt wordt La Belle Illusion van het Franse Remue-Ménage. “Zij worden de slotact op zaterdag”, aldus Poppe. “Compagnie Remue-Ménage staat bekend om zijn grote straatvoorstellingen waarbij een mix van circus, acrobatie, dans, poëzie en vuurwerk samensmelten in een totaalspektakel van 50 minuten. Boom zal niet misstaan in het rijtje van wereldsteden waar ze al optraden.” (lacht)

Tascha Van Es won enkele jaren geleden 'Belgium's Got Talent'.

Ook eigen talent heeft een plaats gekregen op de affiche. “Twee dagen kan je overdag de beste acts van ‘Belgium’s Got Talent’ aan het werk zien. Met ex-winnaars Tascha Van Es, Domenico Vaccaro en de Mini Droids en andere opvallende deelnemers als Alexandra Malter en Mister Joachim.”

Al 3.500 verkochte tickets

Daarmee is het werk nog lang niet klaar. De komende weken wordt in binnen- en buitenland nog gezocht naar extra acts. Daarnaast vindt binnen Theater aan Twater in samenwerking met De Schorre Schorremorrie plaats, een kinderparadijs met zo’n dertig workshops en voorstellingen. “We beloven altijd dat mensen niet alles kunnen zien. Dat zal dit jaar niet anders zijn”, zegt voorzitter Peter De Ridder.

Theater aan Twater heeft intussen ook de tweede golf van tickets vrijgegeven. “3.500 mensen kochten al een Early Bird-ticket, waarvoor we hen ontzettend dankbaar zijn”, aldus De Ridder. “Nu zijn er 5.000 tickets beschikbaar in voorverkoop, waarbij je tot 27 procent korting krijgt. Wie tien tickets boekt, krijgt het duurste ticket terug in een drankvoucher, goed voor nog eens 10 procent korting. Het loont dus om familie en vrienden uit te nodigen.”

