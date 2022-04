Van Arabische volbloedpaarden tot houtkunstenaars: eerste editie van Countrylife van start in De Schorre

BoomOp het provinciaal recreatiedomein De Schorre is vrijdag de allereerste editie van Countrylife van start gegaan. De beurs is opgebouwd rond thema’s als de paardensport, de jacht, de hengelsport, landelijk wonen en actieve buitensporten. Er worden over het hele paasweekend meer dan 7.500 bezoekers verwacht. “Hiermee schrijven we een nieuw verhaal in België”, zegt organisator Geert Simoen.

In De Schorre heerst momenteel een drukke bedrijvigheid. Het gloednieuwe evenement Countrylife is er sinds vrijdag aan de gang. Verspreid over het recreatiedomein kan je er kennismaken met uiteenlopende aspecten van outdoor en country living. Van kunstenaars die hun kettingzaagkunsten demonstreren op een boomstam tot sjeiks die hun mooiste Arabische volbloedpaarden voorstellen. “De beurs is opgebouwd rond zes centrale thema’s”, zegt organisator Geert Simoen. “De paardensport, de jacht, de hengelsport, SUV&4X4, landelijk wonen en actieve buitensporten. Alle clusters worden begeleid en gestuurd door toppers binnen hun segment.”

Hokjes overstijgen

Het idee achter Countrylife is niet volledig nieuw. Onder de naam The Game Fair is het al decennialang een beproefd recept in Engeland en Frankrijk. Het is daar dat Simoen, al sinds 1994 aan de slag als eventorganisator, zelf met de beurs kennismaakte. “Ik was meteen onder de indruk”, blikt hij terug. “Al snel groeide het idee om zo’n evenement ook in Vlaanderen op poten te zetten. Ik heb me dan laten omringen door de juiste mensen en geleidelijk aan is Countrylife ontstaan. Hiermee schrijven we een nieuw verhaal in België, iets als dit is hier ongezien. Je hebt wel aparte hengelbeurzen en jachtbeurzen, maar dit is de eerste keer dat we de hokjes overstijgen en alles samenbrengen op één event.”

Visexpert Guido Vinck

Beats of Golf

Het hele paasweekend valt er op Countrylife vanalles te beleven voor het hele gezin. Op zaterdag, zondag en maandag kan je in het paardensportgedeelte doorlopend genieten van paardenshows, terwijl de jongste bezoekers een stokpaardjesparcours kunnen afleggen. Bij de hengelsport kan je onder meer zelf de hengel uitwerpen en een kano leren bouwen. In het jachtgedeelte kan je de SimShoot uitproberen, ‘s wereld meest geavanceerde, interactieve simulator voor jagers en sportschutters. Een balletje slaan kan op de stand van Beats of Golf en op de stand van Stihl Timbersports kan je kijken naar houthakkers en woodcarvers. Ook hondenliefhebbers komen aan hun trekken: er zijn doorlopend demo’s op het land én in het water. Een hapje eten kan bij een van de verschillende foodtrucks.

Organisator Geert Simoen.

Kapotte trui

We kunnen er niet omheen: een aantal van de activiteiten op Countrylife kampen met een wat grijs, misschien zelfs eerder negatief imago. Maar daar willen de deelnemers van de beurs dolgraag verandering in brengen. “Veel mensen denken bij vissen vaak aan een oude man in een trui met gaten die de hele dag naar een dobber zit te kijken. Maar dat beeld stemt zeker niet overeen met de realiteit”, benadrukt Guido Vinck, al zeven keer wereldkampioen flycasting. “We stellen hier verschillende disciplines voor die ook gericht zijn naar de jeugd. Denk maar aan street fishing en belly boat fishing. Bij die eerste ga je vissen op roofvis in een stedelijke omgeving, terwijl je bij die laatste gaat vissen op een boot die je stuurt met je benen.”

Zorg dragen voor natuur

Ook het jachtgebeuren kan in Vlaanderen niet altijd op veel bijval rekenen. Maar volgens Geert Van den Bosch, algemeen directeur van de Hubertusvereniging Vlaanderen, is die controverse onterecht. “Wij doen véél meer dan zomaar op wild jagen binnen een wettelijk kader. Zonder wild is er geen jacht mogelijk, maar zonder habitat zou er ook geen wild zijn. Daarom is het ook onze prioriteit om zorg te dragen voor de natuur en het jachtwild dat ons zo dierbaar is te beschermen. Dat doen we onder meer door acties te organiseren tegen de stroperij. Dat is een van de redenen waarom we hier zijn: om uit te leggen wie we zijn, wat we doen én waarom we het doen.”

Countrylife vindt nog plaats tot en met maandag 18 april en is elke dag open van 10 tot 18 uur. Tickets kosten 12 euro en zijn hier te koop.

Iets eten kan onder meer aan een kraam dat ambachtelijke fudge verkoopt.

Kinderen worden warm gemaakt voor de wereld van het vissen.

Enkele vissers tonen hun kunde.