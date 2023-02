Valse GAS-boetes in omloop

Met het Boomse gemeentelogo links bovenaan de pagina lijkt het op het eerste zicht om een officieel document te gaan. Maar niets is dus minder waar. De vaststelling is volledig nep. Ook de zogeheten vaststeller, ‘R. De Vreeman’, is fictief.

Krijg je zo’n brief in je bus of onder je ruitenwisser of heb je twijfels over de echtheid van een document, dan kan je contact opnemen met het Boomse preventiehuis Hier via tel. 3 880 18 80 of preventiedienst@boom.be.