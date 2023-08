Dronken bestuur­ster knalt op verkeersei­land na avondje discotheek: “Ik werd lastigge­val­len, ik moést auto wel nemen”

Een beschonken bestuurster die na een avondje stappen in discotheek Carré tegen een verkeersbord was aangereden, verklaarde in de politierechtbank dat ze helemaal niet met de auto wilde rijden. “Maar ik werd lastiggevallen door een man, dus ik kon niet anders dan achter het stuur kruipen”, klonk het.