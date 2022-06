Ubuntu Festival zoekt lokale verenigingen voor vrijetijdsmarkt

BoomHet Ubuntu Festival pakt voor zijn volgende editie uit met een vrijetijdsmarkt. Daar krijgen lokale verenigingen de kans om in de kijker te staan en nieuwe vrijwilligers of leden aan te trekken.

Boom kent een uitgebreid verenigingsleven, maar niet alle verenigingen vinden even makkelijk nieuwe vrijwilligers of leven. Omgekeerd kennen heel wat Bomenaars het aanbod niet helemaal. Het Ubuntu Festival wil daar verandering in brengen met een vrijetijdsmarkt tijdens het festival op zondag 10 september.

“Iedereen met interesse in vrijwilligerswerk én iedereen die het Boomse vrijetijdsaanbod wil verkennen zal daar terecht kunnen. Het wordt een unieke opportuniteit om jouw vereniging in de kijker te zetten”, vertelt Linde Peeters van het Ubuntu Festival.

Drankbonnen

De vrijetijdsmarkt is gericht naar sportieve, (multi)culturele, mondiale, duurzame, jeugd- en seniorenverenigingen. Elke deelnemende vereniging krijgt 20 euro aan drankbonnetjes aangeboden door de gemeente. “We geven ook tips en begeleiding over hoe je jouw stand via een ludieke invulling aantrekkelijk maakt”, zegt Linde. “Bij de infostand van Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk kan je dan weer terecht met vragen over de vrijwilligerswet, vergoedingen, vrijstellingen, verzekeringen, enzovoort.”

Korfbal

Een van de lokale verenigingen die alvast op de uitnodiging ingaat, is de Boomse Korfbalclub. De club start vanaf september met een jeugdploeg voor 6- tot 12-jarigen en zoekt hiervoor nieuwe leden van diverse achtergronden. “We leven samen, dus kunnen we maar beter ook samen sporten”, vindt Kris Ceulemans. “Iedereen kan bij onze stand op het festival alvast een voorsmaakje krijgen en zijn of haar korfbalskills uitproberen.”

Boomse verenigingen die er op 10 september bij willen zijn, kunnen zich inschrijven via animatie@ubuntufestival.be.

