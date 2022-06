Treed in de voetsporen van Tiësto en David Guetta: Tomorrowland start met eigen dj- en producerschool voor jongeren en volwassenen

Boom/Hemiksem/Niel/Schelle/Rumst/Mechelen Toerisme Rupel­streek pakt uit met nieuw logo en verhuist naar handelscen­trum Boom

De promotie van het het toerisme in de Rupelstreek werd tot nu toe georganiseerd in het provinciaal domein De Schorre te Boom, maar dat zal voortaan gebeuren vanuit een gebouw in de Hoogstraat in Boom.

29 mei