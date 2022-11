Toontjeshuis zoekt nog nieuwe bewoners

BoomDe toekomstige bewoners van het Toontjeshuis in Boom zijn nog steeds op zoek naar huisgenoten. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een infomoment op donderdag 24 november in De Schorre.

Het Toontjeshuis in de Groene Hofstraat in Boom begint stilaan vorm te krijgen. Veertien bewoners zullen er voor de zomer van 2023 hun intrek nemen. Ze zullen er op eigen benen staan en hun leven, werk en vrije tijd zelf vorm geven met de steun van hun ouders en hun netwerk. Een hele uitdaging voor de bewoners, die elk een beperking hebben, maar daarbij krijgen ze elk op hun maat de ondersteuning die ze nodig hebben. In Boom gaat de vzw Toontjeshuizen daarvoor in zee met de vzw Pegode.

“We ondersteunen de bewoners zo goed mogelijk in hun dagelijkse leven, zonder hen daarbij te betuttelen,” vertelt Koen Renders van Pegode. “We zetten onze jarenlange ervaring in om bewoners te begeleiden bij hun dag- en vrijetijdsbesteding. Daarnaast geven we zoveel mogelijk ruimte tot zelfstandigheid. Het is in de eerste plaats aan de bewoners, hun netwerk en omgeving om te werken aan hun integratie en ontplooiing.”

Privacy

Laura, een van de toekomstige bewoners, kijkt alvast uit naar het moment dat ze naar het Toontjeshuis kan verhuizen. “Ik ga er mijn eigen studio hebben, die ik helemaal zelf kan inrichten en waar ik genoeg privacy heb. En heb ik nood aan gezelschap, dan kan ik altijd terecht in de gemeenschappelijke living of keuken. Alles wat ik nodig heb vind ik er onder één dak. We wonen in het centrum van Boom, dus winkels en fijne plekken om ons te ontspannen vinden we vlakbij.”

Er is nog plaats in het Toontjeshuis. Extra huisgenoten zijn dus zeker welkom. Om meer info te geven, houden vzw Toontjeshuizen en vzw Pegode samen een infoavond op donderdag 24 november om 19 uur in congrescentrum De Pitte in De Schorre. Alle geïnteresseerden zijn welkom, maar moeten wel inschrijven. Dat kan hier.

