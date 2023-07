Tomorrowland strikt onder meer Rutger Bregman en Arne Quinze voor nieuwe editie van duurzaamheidsconferentie

Politie ontdekt cannabis­plan­ta­ge tijdens huiszoe­king: 128 gram cannabis en 67.000 euro in beslag genomen

In een recente operatie heeft het WOT Oost afgelopen weekend een huiszoeking uitgevoerd na meerdere meldingen over een mogelijke cannabisplantage. De resultaten van deze actie waren verbluffend, waarbij het team niet alleen een aanzienlijke hoeveelheid cannabis aantrof, maar ook een aanzienlijk bedrag aan contant geld in beslag nam.