Tomorrowland organiseert tweede en laatste afhaalmoment voor voordeeltickets

Op bezoek in het Landschaps­kan­toor Rumst, waar bedrijven in openlucht werken: “En vrijdag doen we een afterwork”

Geen zin om te werken in een besloten kantoortje als buiten het kwik rond de 30 graden schommelt? Dan kan je deze week terecht in het Landschapskantoor Rumst, een gloednieuw outdoor coworking event nabij de watertoren in de Rumstsestraat, waar alles voor handen is om efficiënt in openlucht te kunnen werken. Met zonnebril en zonnecrème bij de hand gingen we maandag eens kijken hoe het er daar aan toe gaat. “In deze omgeving buiten kunnen werken is gewoon uniek.”