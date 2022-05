Tomorrowland maakt zich nog niet ongerust over needle spiking: "Maar we houden het wel in de gaten”

BoomDe voorbije weken zijn er steeds meer meldingen van ‘needle spiking’ op festivals, voetbalwedstrijden en optochten. Met de zomer in aantocht, zijn heel wat festivalgangers ongerust over het nieuwe fenomeen. Tomorrowland treft voorlopig nog geen extra maatregelen, maar zegt wel in gesprek te gaan met de verschillende instanties.

Zonder het te beseffen en ongevraagd een spuit in je lichaam geprikt krijgen, met daarin wellicht een verdovend middel. Dat is ‘needle spiking’ - letterlijk vertaald ‘met een naald spijkeren’. De term dook vorige zomer voor het eerst op in Groot-Brittannië. De slachtoffers, vooral vrouwen, werden bijna steeds gedrogeerd in het uitgaansleven. Evenwichtsverlies, verwardheid, misselijkheid, duizeligheid, overgeven en spraakproblemen zijn veelgenoemde symptomen.

Vraagtekens

Needle spiking komt vaak voor in grote massa’s mensen. Zo'n massa mensen komt de laatste drie weekends van juli naar recreatiedomein De Schorre in Boom voor de zestiende editie van Tomorrowland. Het festival trakteert zijn bezoekers deze zomer op meer dan 700 verschillende artiesten, verspreid over veertien verschillende podia, met 9 dagen festival en 12 dagen camping.

“Voorlopig nemen we geen extra maatregelen tegen needle spiking”, aldus woordvoerder Debby Wilmsen. “Er zijn nog te veel vraagtekens bij het fenomeen. We gaan binnenkort wel in overleg met de verschillende overheden en instanties en we wachten af wat zij ons aanraden, maar voorlopig behouden we onze standaard veiligheidsmaatregelen.”

Happy to help you

Tomorrowland heeft 5 tenten van het Vlaamse Kruis op het festivalterrein staan en 3 op de camping. Extra tenten van het Vlaamse Kruis inzetten, doet Tomorrowland voorlopig niet. “Sowieso briefen we onze medewerkers, de crew heeft zoals steeds een badge waarop ‘Happy to help you’ staat. Zij staan altijd open voor vragen of opmerkingen van festivalgangers. Als er iets gebeurt, volgen we dat meteen op. Dat gaat niet enkel over needle spiking, maar ook over andere dingen die op een festival kunnen gebeuren. Er is ook constant een psycholoog aanwezig om paniek te voorkomen, en we hebben een heel goede samenwerking met de ziekenhuizen in de buurt.”

Voorlopig zet Tomorrowland ook geen extra security in. Een 20-tal camera’s op en rond het terrein houdt alles in de gaten, en er wordt aan crowdmanagement gedaan via een helikopter en kraanbeelden. “We houden alles goed in de gaten, maar momenteel is er nog geen grote ongerustheid over needle spiking”, besluit Wilmsen.

Volledig scherm Tomorrowland in Boom. © Photo News