Tomorrowland dag lang walhallah van een groene planeet: “Als je een verschil wil maken, kijk dan eerst in de spiegel”

BoomGeen boenke boenke tot in de vroege uurtjes op Tomorrowland donderdagnamiddag, wel de Love Tomorrow Conference op en rond de Freedom stage. Internationale en lokale topdenkers wakkerden er de hele namiddag het duurzaamheidsdebat aan en toonden zich tegelijkertijd hoopvol voor de toekomst. Blikvanger van de line-up was filosoof Yuval Noah Harari, die al zijn pijlen naar de politiek wees.

De Love Tomorrow Conference was er één met de grand allure dat je alleen op Tomorrowland vindt. Geen kale vergaderruimtes of ellenlange speeches. Wel een boeiende mix van sprekers afgewisseld met dansers en een tikkeltje muziek - zoals een indrukwekkend gospel en tienkoppige fanfare- wanneer gepast. De rode draad van de conferentie: de wereld staat in brand. Wat gaan we doen om ze te redden?

Verschillende activisten, filosofen en ondernemers passeerden de revue om die vraag te beantwoorden vanuit hun eigen expertise. Synthetisch bioloog Nadine Bongaerts beet de spits af waarna CEO van Foodmaker Lieven Vanlommel vurig pleitte voor meer gezonde voeding: “Gezond eten zorgt voor een gezondere natuur. Laat pesticides en meststoffen links liggen. Voeg geen suiker toe aan je saus. Eet meer groenten. Dat zijn allemaal kleine aanpassingen die je kan maken waar je tegelijkertijd de maatschappij, de natuur en jezelf mee helpt. Het duurt slechts vier tot zes weken vooraleer je verslaafd bent aan suiker, maar evenlang aan gezonde voeding.”

Volledig scherm CEO Foodmaker Lieven Vanlommel. © RV

Ook Dirk Standaert vaart mee op dat elan als CEO van het eerste bedrijf in België dat vlees kunstmatig kweekt, zonder dat er ooit een dier voor dood hoeft te gaan. Met schrijnende beelden van vernietigde ecosystemen stelde hij zich de vraag hoe we in godsnaam duurzamer om kunnen gaan met onze planeet. Een andere interessante spreker was de intussen bekende filmmaker Ali Tabrizi. Hij regisseerde de baanbrekende documentaire ‘Seaspiracy’ waarin hij de geheimen van de vervuilde visindustrie blootlegt.

Quote We hebben de economi­sche middelen en de wetenschap­pe­lij­ke kennis om de planeet te redden, het zijn de beleidsma­kers die op zich laten wachten Yuval Noah Harari

Amerikaans onderzoeksjournalist en medeschrijver van de Netflix-film Don’t Look Up David Sirota vertelde zoals alleen Amerikanen kunnen over de underdog en hoe we het nooit moeten opgeven om voor hen te strijden. Vlaams minister-president Jan Jambon betrad ook een het podium om het belang van dit soort conferenties te benadrukken. Dat deed hij naast Dirk Fransaer, directeur van VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek die de Love Tomorrow Conference voor een groot stuk mee vorm gaf. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans sprak via een video over de Europese Green Deal en hoe ze dankzij ons tot stand is gekomen.

Volledig scherm Jan Jambon op de Love Tomorrow Conference © GV

Het publiek werd na enkele pauze’s uiteindelijk verwend met een kortfilm over het werk van Yuval Noah Harari-die al 40 miljoen boeken verkocht- volledig gemaakt door artificiële intelligentie (AI). Daarmee bewijst hij ook dat er niet alleen manuele maar ook creatieve jobs zullen sneuvelen, en dat het belangrijk is voor jongeren om zich toe te spitsen op één expertise en een talent blijven ontwikkelen, in de plaats van een algemene vorming: “Stop met alles te proberen oplossen. Veranderingen in de wereld zijn voor de mensenhuid nog nooit zo snel gegaan als de dag van vandaag. Focus dus op je talent, en probeer los te koppelen van je smartphone of scherm.”

Volledig scherm Yuval Noah Harari verkocht al 40 miljoen boeken en wordt beschouwd als een van de grootste hedendaagse filosofen. © GV

Het was aan De Morgen-journaliste Barbara Debusschere om Harari te interviewen. De Israëli rekende met een team van experten uit dat het klimaatprobleem op te lossen valt als de hele wereld 2% van haar bbp eraan spendeert: “Het is echter aan de politiekers om met al die informatie die voorhanden is te reageren. We hebben de economische middelen en de wetenschappelijke kennis om de planeet te redden, het zijn de beleidsmakers die op zich laten wachten. In democratische landen is de politiek alleen maar bezig met het nu, en vergeet plannen te maken op lange termijn.”

Volledig scherm De Love Tomorrow Conference trok zo'n 3.750 bezoekers. © RV

