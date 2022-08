Toine (92) stelt schilderijen tentoon in ‘zijn’ woonzorgcentrum: “Mijn vrouw is mijn belangrijkste inspiratie”

Terwijl andere bewoners graag televisie kijken of deelnemen aan de bingo, is Antoon Holsters (92) nog het liefst van al in de weer met ezel en penseel. Antoon is al sinds 1952 aan de slag als schilder, een hobby die hij ook nu hij in het woonzorgcentrum Den Beuk woont nog steeds gretig blijft uitoefenen. Daar is nu een selectie van zijn werk te bewonderen, in de gangen op de benedenverdieping en op de afdeling Hoek waar hij verblijft.

“De verhuis naar ons woonzorgcentrum was een ingrijpende gebeurtenis voor Antoon en zijn echtgenote Godelieve”, zegt directrice Tine Van de Sompel. “In de eerste gesprekken met onze maatschappelijk werker ontstond het idee om een tentoonstelling van de werken van Toine te organiseren. We zijn bijzonder fier dat we deze tentoonstelling samen met het koppel en alle bewoners kunnen openen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Antoon Holsters (92) toont enkele van zijn werken. © Tessa Kraan

Toine geniet ervan om zijn schilderijen in de gang te kunnen zien hangen. “Ik ben ooit gestart met een opleiding in de Academie van Antwerpen, maar dat was geen succes”, vertelt hij. “Ze vroegen me dan een appel te schilderen, maar als ik er geen zin in had, dan tekende ik een peer in plaats van een appel. Al snel besloot ik dan maar op mijn eigen verder te schilderen. Dat doe ik nu nog altijd, met mijn vrouw Godelieve als mijn belangrijkste steun en inspiratie. Zolang het plezant blijft, doe ik verder.”

“Met dit initiatief stellen we het leven in een woonzorgcentrum in een positief daglicht te stellen”, stelt Tine Van de Sompel vast. “Het leven stopt niet in een woonzorgcentrum, integendeel. We vinden het zeer belangrijk om ons steentje bij te dragen aan het beeld dat mensen hebben over het leven in het woonzorgcentrum. We willen vooral kijken naar talenten en mogelijkheden van de bewoners en ons team.”

Iedereen die dat wenst, kan de werken van Antoon Holsters gaan bezoeken in het WZC Den Beuk. Dat kan nog zeker tot het einde van deze maand tussen 14 en 16 uur in de namiddag. De schilder zelf is steeds bereid tot een woordje uitleg.

Volledig scherm Een van de werken van Antoon. © Tessa Kraan

Volledig scherm Antoon toont enkele van zijn werken. © Tessa Kraan

Volledig scherm Antoon toont enkele van zijn werken. © Tessa Kraan

Volledig scherm Antoon is ook nu nog regelmatig met penseel en ezel in de weer. © Tessa Kraan

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.