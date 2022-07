Toerisme Rupelstreek start met ticketverkoop voor Smikkeltocht

Het concept van de Smikkeltocht is genoegzaam bekend. De deelnemers maken een mooie fietstocht en houden onderweg vier keer halt voor een lekker gerechtje of een drankje. Deze editie houdt de Smikkeltocht halt bij de Lazaruskapel in Rumst, De Gam in Terhagen, Forestree in Schelle en de petanqueclub in Kontich. Alles bij elkaar gaat het om zo’n 40 kilometer die je in een lus aflegt.