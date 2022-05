Toerisme Rupelstreek pakt uit met nieuw logo en verhuist naar handelscentrum Boom

De vijf Rupelgemeenten Hemiksem, Schelle, Niel, Boom en Rumst uitgebreid met de westrand van Mechelen, het Hombeeks Plateau, werd naar aanleiding van de sloop van een aantal gebouwen in de Schorre recent gevraagd te verhuizen voor eind juni 2022. Het AGB van Boom stelde uiteindelijk een gebouw ter beschikking in de Hoogstraat. De toeristische dienst zal daar nu twee jaar verblijven. Zij zullen van daaruit informatie verstrekken over wat er allemaal te beleven valt in de Rupelstreek, fiets- en wandelkaarten aanbieden en ook een aantal streekproducten verkopen in de vorm van streekmanden. Ook zal het IOED (Intergemeentelijk onroerenderfgoeddienst) Rupel zich mee vestigen in dit ruime handelspand.

Meerwaarde

De gemeente Boom is ook zeker dat de verhuis een meerwaarde zal betekenen voor het handelscentrum. “Toerisme Rupelstreek zal een meerwaarde gaan betekenen voor het handelscentrum met een 2000-tal bezoekers per jaar. De verkoop van streekproducten past perfect in ons handelscentrum dat duidelijk terug de goede weg is ingeslagen”, zeggen schepen voor Lokale economie Tom Dewandelaere en voorzitter Axel Boen. “De vele fietsers en wandelaars gaan nu kunnen starten vanuit het handelscentrum na een bezoek aan ons infopunt. Zowel De Schorre als de steenbakkerijmusea in Noeveren zijn op wandelafstand. Vele fietsroutes passeren langs en lopen door Boom-centrum. De fietspaden zowel in de richting van Rumst/Mechelen als richting Niel, Schelle en Hemiksem lopen over de Rupeldijk en de oversteek met de gratis overzet naar Klein-Willebroek is ook een beleving.”