Toerisme Rupelstreek opent nieuw kantoor in Hoogstraat: “Aanbod en openingsuren blijven dezelfde”

Omdat de gebouwen en de brasserie in De Schorre worden afgebroken , moest de vzw Toerisme Rupelstreek op zoek naar een nieuwe locatie. Het AGB van Boom stelde daarvoor een gebouw ter beschikking in de Hoogstraat 27. Toerisme Rupelstreek zal van daaruit informatie verstrekken over wat er allemaal te beleven valt in de Rupelstreek, fiets- en wandelkaarten aanbieden en ook een aantal streekproducten verkopen in de vorm van streekmanden.

“Alles is goed en wel klaar om hier van start te gaan”, zegt toeristisch coördinator Karin De Mulder. “We zijn heel blij met de hulp die we van de gemeenten hebben gekregen bij de verhuis. De eerste bezoekers zijn inmiddels al over de vloer gekomen. De openingsuren en het aanbod blijven dezelfde als vroeger. De bedoeling is dat we nu twee jaar op deze locatie kunnen blijven. Daarna verhuizen we naar een andere plaats, namelijk de Boomse wijk Noeveren.”