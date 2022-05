Theater aan Twater pakt op jubileumeditie uit met meer dan 150 optredens: “We staan voor onze grootste uitdaging ooit”

BoomNa twee jaar gedwongen onderbreking komt de vijftiende editie van Theater aan Twater er nu toch eindelijk aan. Met een verhuis naar het provinciaal recreatiedomein De Schorre wordt het circus- en straattheaterfestival meteen het grootste in zijn soort in Vlaanderen. Meer dan 70 verschillende acts brengen er op zaterdag 21 en zondag 22 mei in totaal meer dan 150 optredens. “Zelfs diegenen die het ganse weekend van de partij zijn, zullen nooit alles kunnen zien”, glimlachen de organiserende Kaaimannen.

Theater aan Twater heeft een lange weg afgelegd sinds haar allereerste editie in 2006. Het programma van het straattheaterfestival bestond toen uit slechts zes acts, met twee vertellingen, lokale stand-up comedy en een vuurshow. Het budget van 600 euro ging integraal naar de headliner van de avond: een live tango-orkest. In totaal kwamen er zo’n 200 toeschouwers opdagen. Maar nog diezelfde avond vroeg iedereen, de toenmalige burgemeester incluis, om ermee verder te gaan.

Jaar na jaar groeide Theater aan Twater gestaag en werd het programma steeds ruimer en internationaler. Het festival oogstte lof uit binnen- en buitenland, haalde meerdere keren het VRT-journaal en behaalde tijdens haar laatste twee edities in 2018 en 2019 telkens de kaap van de 15.000 bezoekers. Voor de vijftiende editie op 21 en 22 mei willen de organisatoren van de vzw Kaaimannen echt alles uit de kast halen. De nieuwe Theater aan Twater belooft nóg groter en nóg spectaculairder te worden.

60.000 vierkante meter

Dat heeft alles te maken met de nieuwe locatie van het festival. De Boomse Kaai, die stilaan te klein werd en waar er werken gepland staan, wordt voor het eerst ingeruild voor De Schorre, de heilige grond van Tomorrowland zeg maar. “We staan er voor onze grootste uitdaging ooit”, zegt voorzitter Peter De Ridder. “We gaan van 16.000 vierkante meter aan de Kaai naar 60.000 vierkante meter in De Schorre. Dat maakt dat we nu voor het eerst van een echt festival kunnen spreken, waar je een hele dag of zelfs een heel weekend kan vertoeven.”

Bij zo’n echt festival horen natuurlijk ook de nodige overnachtingsmogelijkheden. In het circusdorp Cirq City krijgen bezoekers de kans om de nacht door te brengen in een glamping tent. Het is meteen een unieke ervaring, want nog nooit eerder sliepen er mensen tijdens een festival op het recreatiedomein zelf. Elders in De Schorre worden er nog een tiental speelplekken ingericht onder prikkelende namen als ‘Street of Sweets’’, ‘Las Ramblas’ en ‘Isle of Magic’.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Discobaar Aa Moeder © rv

Op het water

Overlopen wie je daar aan het werk zal kunnen zien, is onbegonnen werk. Meer dan 70 artiesten en gezelschappen uit binnen- en buitenland brengen op twee dagen tijd meer dan 150 optredens. “De programmatie blijft draaien rond spektakel, topcircus en straattheater, maar is nog verder verbreed”, zegt programmator Patrick Poppe. “Zo is er comedy met Els De Schepper en héél veel muziek, met onder meer Camille, de Ketnetband, Lou & The Hollywood Bananas en Discobaar A Moeder.”

Die acts zullen zich niet alleen ter land afspelen, maar in lucht én op het water. “Dat laatste was vroeger op de Rupel niet mogelijk wegens te gevaarlijk. Maar op de vijvers van De Schorre kan dat wel en daar willen we dan ook voluit gebruik van maken. Zo brengt Bateau du Feu een knallende vuurshow vanop het water en zorgen de Vuurmeesters voor een poëtische show op en naast de vijvers. Verder voorzien we meer beleving, meer walking acts én meer zitplaatsen”, overloopt Poppe.

Kinderfestival

Nieuw is ook de samenwerking met het kinderfestival Schorremorrie, dat al zeventien jaar lang plaatsvindt in De Schorre. Hier kunnen kinderen van 3 tot 12 jaar zich het hele weekend gaan uitleven met zo’n dertig activiteiten en workshops. Denk aan springkastelen, trampolines, een zweefmolen, circusinitiaties, een kinderboerderij, danslessen, volksspelen, en veel meer. Het kinderfestival is beide dagen toegankelijk van 13 tot 19 uur.

“We weten nu al dat je als bezoeker nooit alle acts zal kunnen zien”, zegt Peter De Ridder. “Zelfs niet diegenen die een weekendticket komen of overnachten op onze camping. We zijn officieel het grootste spektakelfestival van Vlaanderen geworden, waar de hele familie - jong en oud - probleemloos twee dagen kan doorbrengen zonder zich te vervelen. Dat maakt ons uniek. Ik denk niet dat er iets gelijkaardigs bestaat in Vlaanderen.”

Tickets voor Theater aan Twater hier te koop.

Volledig scherm Transe-Express is een van dé topacts. © rv

Tien hoogtepunten op Theater aan Twater 1. Dunking Devils Squad: een acrobatisch basketbalspektakel met twee wereldtitels en twee wereldrecords onder de arm 2. Holmikers: Zwitserse acrobaten die zorgen voor hilariteit met een horrorsausje 3. Circus Marcel: een hoogstaande acrobatische circusvoorstelling met een enthousiaste doe-het-zelver, een knutselende muzikant en prettig gestoorde acrobates met spectaculaire trapezenummers 4. Elastic: een absurde clown en een topper in de jonglerie 5. Els De Schepper: de comédienne brengt een unieke, interactieve ludieke lezing met live muziek over haar eigen leven 6. Grupo Puja: prachtig luchtspektakel, 40 meter boven de grond, gebaseerd op het bekende boek ‘Le Petit Prince’ 7. Transe-Express: drie oversized zangeressen in enorme jurken glijden door het publiek 8. Tempo d’Eole: vijf acrobaten-voltigeurs, twee muzikanten en twee paarden brengen een woordeloze voorstelling 9. The Big Hug: een knuffelmachine waarbij je wordt aangespoord om te knuffelen met iemand die je niet kent 10. Rexalerette: een ronddraaiende installatie met hangmatten op zes meter hoogte

Volledig scherm Grupo Puja in actie. © rv

Volledig scherm Zangeres Camille. © rv

Volledig scherm Programmator Patrick Poppe (links) en voorzitter Peter De Ridder. © Klaas De Scheirder