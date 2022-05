Ter land, ter zee en in de lucht: Kaaimannen stomen De Schorre klaar voor Theater aan Twater

BoomTheater aan Twater is klaar voor zijn grootste editie tot nog toe. Het internationale straattheater- en circusfestival brengt komend weekend meer dan 70 acts in De Schorre, goed voor 150 optredens in totaal. Met daarbij ook nog het kinderfestival Schorremorrie wacht de bezoekers een flinke portie keuzestress.

Het was eerder al aangekondigd: Theater aan Twater zou voor zijn vijftiende editie verhuizen naar De Schorre. De organisatoren van de Kaaimannen zijn daar al enkele dagen bezig met de nodige opbouwwerken. Een stevig karwei, want in het provinciale recreatiedomein zorgen ze voor een tiental gezellige locaties waar de optredens zullen plaatsvinden. Daarbij gaan de artiesten letterlijk ter land, ter zee én in de lucht. Een aantal van de shows speelt zich immers af op de vijvers van De Schorre of in de hoogte.

Alle acts opsommen, is onbegonnen werk. “Het is alleszins zo dat we nog breder en ruimer gaan dan voorgaande jaren”, zegt programmator Patrick Poppe. “Er zijn veel meer walking acts en veel meer muziek, feestmuziek met een hoek af. Zo hebben we eindelijk Discobaar A Moeder kunnen strikken, maar ook de hardrock fanfare Blaas of Glory. Dus voor volwassenen wordt het zeker ook een feest. Zondag is opnieuw onze pure familiedag met optredens van onder meer Camille en De Ketnetband.”

Ook nieuw is dat het festival wordt gecombineerd met het jaarlijkse kinderfestival Schorremorrie, dat meer dan 20 attracties en activiteiten brengt. “Op die manier wordt Theater aan Twater het grootste spektakelfestival van Vlaanderen”, zegt Peter De Ridder, voorzitter van de Kaaimannen. “Dit staat symbool voor de gestage groei die we hebben gemaakt. Intussen hebben we reeds drie jaar op rij een Europees kwalititeislabel behaald en werden we uitgeroepen tot het beste onafhankelijke straattheaterfestival in de Benelux.”

Info en tickets: www.theateraantwater.be.

Volledig scherm Er wordt gewerkt aan de opbouw van Theater aan Twater. Het festival heeft opnieuw heel wat spektakel in petto. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Er wordt gewerkt aan de opbouw van Theater aan Twater. Het festival heeft opnieuw heel wat spektakel in petto. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Er wordt gewerkt aan de opbouw van Theater aan Twater. Het festival heeft opnieuw heel wat spektakel in petto. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Er wordt gewerkt aan de opbouw van Theater aan Twater. Het festival heeft opnieuw heel wat spektakel in petto. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Er wordt gewerkt aan de opbouw van Theater aan Twater. Het festival heeft opnieuw heel wat spektakel in petto. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Er wordt gewerkt aan de opbouw van Theater aan Twater. Het festival heeft opnieuw heel wat spektakel in petto. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Er wordt gewerkt aan de opbouw van Theater aan Twater. Het festival heeft opnieuw heel wat spektakel in petto. © Klaas De Scheirder