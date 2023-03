Tennisclub start seizoen met opendeur en tennisinitiatie

Antwerps sportsche­pen bakt spek met eieren op zijn kabinet (en laat het brandalarm afgaan)

In de Antwerpse Hofstraat, waar sportschepen Peter Wouters (N-VA) en zijn collega-schepen Els van Doesburg (N-VA) hun kabinet hebben, is vanmiddag het brandalarm afgegaan. Een deel van de medewerkers moest daarom even de kantoren verlaten. Gelukkig werd de oorzaak snel achterhaald: schepen Wouters zélf. Hij was volop bezig met het bereiden van de lunch: een stevige pan spek met eieren.