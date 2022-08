Tamara (35) werkt in Brazilië mee aan onderzoek om paarden te laten communiceren: “Ik wil dat ze zelf kunnen aangeven wanneer ze pijn lijden”

ANTWERPEN Een beetje Parijs in Antwerpen: geniet van diner bij kaarslicht met openlucht­film

Na een dagje shoppen of een gezellige wandeling langs de Schelde romantisch afsluiten en je in Parijs wanen? Het kan dit weekend op de Koolkaai bij kunstencafé ‘Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue’. Geniet van de Oscar-winnende film ‘Midnight in Paris’, met aangepast driegangenmenu én een act uit de film.

17 augustus