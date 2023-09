Familie vraagt meer dan 20.000 euro schadever­goe­ding na explosie tijdens Antwerpse drugsoor­log: “Ook gehoorscha­de opgetreden”

In de rechtbank van Antwerpen verschenen twee dertigers vandaag vanwege hun betrokkenheid bij de explosie in de Klaproosstraat in Wilrijk. De familie El J. was het doelwit van de aanslag. Hun advocaat vroeg meer dan 20.000 euro schadevergoeding.