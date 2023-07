Stralend zonnig weer in Boom vandaag

Video toont hoe ratten zich uitleven vlak bij kampeerter­rei­nen van Tomorrow­land: “Als je niet met plaag wil zitten, moet je nú ingrijpen”

Zit Tomorrowland straks met een rattenprobleem op zijn kampeerterreinen? Een filmpje over tientallen ratten die in een kippenren in de ‘s Herenbaan ronddolen, op zo’n 100 meter van camping Dreamville, leidt her en der alvast tot ongerustheid. De festivalorganisatie is op de hoogte, maar blijft rustig. “Uit ervaring weten we dat de beestjes niet tot op de camping komen.” Bij Rentokil delen ze die mening.