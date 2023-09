Torenspits van Tisseltse kerk is niet meer te redden: “Modern exemplaar, uitkijk­punt of lichtbaken: de Tisselaars beslissen wat het wordt”

De torenspits van de Sint-Jan-de-Doperkerk in Tisselt (Willebroek) is te sterk verouderd en moet worden afgebroken. “Er komt een nieuwe constructie in de plaats, Tisselaars kunnen stemmen op hun favoriete ontwerp. Wordt het een moderne spits, een uitzichtpunt of een lichtbaken? Zondag starten we met het verzamelen van ideeën”, zegt IGEMO-projectmanager Orane Sermeus.