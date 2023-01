Steve Tielens (51) verrast met nieuwe single ‘Kom nu’: “Nooit gedacht dat ik dit kon zingen”

Steve Tielens heeft de afgelopen jaren een reputatie opgebouwd met carnavalsknallers als ‘We gaan een feestje bouwen’, ‘Het is weer Couckenbak’ en ‘Wat heb jij een lekker lijf’. Dat de Boomse zanger zich nu waagt aan het repertoire van Helmut Lotti, is dan ook een stap in een nieuwe richting. Maar de sprong is minder groot dan hij lijkt, vertelt Tielens zelf.

Stampvolle zaal

“Dertig jaar geleden heb ik nog samen met Helmut Lotti op het podium gestaan”, vertelt hij. “Dat was meer specifiek op 8 maart 1993 in ‘Die tijd van vroeger’, de bekende dancing van Peter Wiedemeijer aan de Pierstraat in Reet (waar nadien onder meer dancing Escape gevestigd was, red.) Ik heb nog foto’s van dat optreden, maar jammer genoeg geen beelden waar we samen op staan.”

Volledig scherm Steve Tielens (links) tijdens zijn eerste optreden in de zaak van Peter Wiedemeijer. Diezelfde avond trad ook Helmut Lotti (rechts) op voor een volle zaal. © rv

Dat Tielens de exacte datum nog weet, is veelzeggend. De avond heeft een diepe indruk op hem nagelaten. “Het was mijn eerste officiële optreden als zanger. Ik was toen vooral actief als dj en had geen eigen repertoire. Dat ik toen als beginneling het podium kon delen met Helmut Lotti, was onvergetelijk. Hij bracht er zijn hit ‘Kom nu’ voor een stampvolle zaal. Zijn stem was simpelweg van een ander kaliber. Zo’n nummer zingen, ik dacht dat ik dat nooit zou kunnen.”

‘Nieuwe Steve Tielens’

Nu, zo’n dertig jaar na datum, acht de polonaisekoning zich daar dus wel toe in staat. Al heeft hij er wel zijn werk aan gehad. “Ik ben de afgelopen twee jaar naar het conservatorium van Gent geweest voor zangcoaching en dictie. Ik heb er les gevolgd bij Wilfried Van Beveren, die onder meer Natalia, Geike Arnaert en Niels Destadsbader de kneepjes van het vak heeft geleerd. Toen ik er binnenkwam, zat ik aan amper 65 procent van mijn zangcapaciteiten. Nu wil ik er het maximum kunnen uithalen.”

Voor een aantal trouwe fans zal het even wennen zijn aan de ‘nieuwe Steve Tielens’. “Ik heb al te horen gekregen dat sommigen verrast reageren. Ze horen een heel andere Steve Tielens dan ze kennen. ‘Wat is er met je stem gebeurd?’ vragen ze. Maar ik ben alvast heel blij met het resultaat. Ik voel me als een voetballer die van de semiprofs naar de echte profs is opgeklommen.” (lacht)

‘Kom nu’ van Steve Tielens is vanaf maandag 2 januari te beluisteren op onder meer Spotify, iTunes en YouTube.

