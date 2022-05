Sportdienst stippelt nieuwe wandelzoektocht uit

Hemiksem Dokje aan Sint-Bernardu­sab­dij wordt opgeknapt en in ere hersteld

De Stichting Kempens Landschap is maandag van start gegaan met het ruimen van het slib in het dokje van Hemiksem, aan de Sint-Bernardusabdij. Bedoeling is het dokje, dat grotendeels is dichtgegroeid met riet, opnieuw open te maken en in ere te herstellen. De ruimingswerken zullen hooguit een maand in beslag nemen.

16 mei