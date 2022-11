Sportdienst houdt nieuwe Walk for Life

Antwerpen ‘Bommetje’ schrikt Antwerps café Cabron op: pepper­spray jaagt klanten naar buiten

Café Cabron, vlak naast de Grote Markt, liep in de nacht van zaterdag op zondag even leeg nadat klanten klaagden over last aan de keel. Even was sprake van een ‘bommetje’, maar uiteindelijk bleek pepperspray de oorzaak te zijn.

6 november