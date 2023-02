‘So You Think You Can Dance’-winnaar Malik Mohammed brengt zijn verhaal in de Schouwburg

Met ‘Ik Malik’ brengt hij nu zijn persoonlijke verhaal. Dat doet hij in tekst, spoken word en dans én in het Nederlands en Engels. Hij vertelt onder meer hoe hij profvoetballer wilde worden, maar uiteindelijk profdanser werd, en in 2015 ‘So You Think You Can Dance’ won. Hoe hij trouw blijft aan zijn roots en trouw wil zijn aan zijn nieuwe land. En hoe hij met vallen en opstaan, maar vooral met een onverwoestbaar optimisme, zijn dromen waarmaakt.