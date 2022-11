Sinterklaas komt binnenkort weer op bezoek in Boom

Jarenlang kwam de Sint met de boot aan in Boom, maar sinds de coronapandemie is men van die formule afgestapt. Ook nu komen de Goedheiligman en zijn gevolg niet aangemeerd aan de Kaai, maar nodigt hij alle kinderen van 4 tot 8 jaar uit voor een ‘meet and greet’ in de bibliotheek. Lennaert Maes brengt je vooraf alvast in de juiste stemming met een voorstelling vol sinterklaasliedjes -en verhalen.