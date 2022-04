Sergio, Sam Gooris en Steve Tielens headlinen eerste editie van Rupelse Bier- en Kaaifeesten

Na een lange stilte door de coronapandemie loopt de agenda van Steve Tielens nu weer stilaan vol. “Ik moet zelfs werk weigeren”, glimlacht de Boomse zanger. Eén evenement dat hij alvast in het het rood heeft omcirkeld, is de eerste editie van de Bier- en Kaaifeesten in Boom. Tielens zet niet alleen zijn schouders onder het festival als ‘musical director’, hij zal er ook zelf optreden.

De eerste festivaldag op zaterdag 18 juni staat in het teken van ‘Rupel Nostalgie’, met optredens van The Queen B’s, de liveband Back 2 Back en dj JP. Zij zullen de mensen laten dansen op de bekendste hits van de jaren ‘70, ‘80 en ‘90, van Donna Summer tot Barry White. Op zondag 19 juni zijn er optredens van John Dennis, Steve Tielens, Sam Gooris en Sergio, onder de noemer ‘De Rupelstreek gaat helemaal fout’.

“Het wordt een heus volksfeest voor alle inwoners van de Rupelstreek en daarbuiten”, zegt Tielens. “Alles vindt plaats in openlucht op de Heldenplaats, maar we zorgen veiligheidshalve ook voor een overkoepelende tent. Natuurlijk zullen er ook een aantal drank- en eetkraampjes zijn. Als het een succes wordt, hopen we hier een jaarlijkse traditie van te maken.”

Een dagticket voor zaterdag kost 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa, voor zondag betaal je 15 euro in voorverkoop en 20 euro aan de kassa. Er is ook een weekendticket beschikbaar aan 25 euro. Je kan je plaats alvast bestellen via marc.butzen@gmail.com.