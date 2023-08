Seniorenraad houdt gelukswandeling

Beroepsin­bre­ker schept op tegen politie: “Ik sloeg al in veel landen toe, maar ik steel enkel van de rijken”

Een 27-jarige Italiaan riskeert drie jaar cel voor twee woninginbraken in Knokke en Antwerpen en twee pogingen daartoe. Tijdens een overbrenging naar een verhoor schepte Dilan H. op tegen de politie over z’n criminele carrière. “Ik sloeg al in veel landen toe, maar ik steel enkel van de rijken”, klonk het.