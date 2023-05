Schorretrappers organiseren nieuwe editie van ‘Potjeir Klassieker’

Container­schip vaart tegen Ringbrug in Willebroek en duwt wegdek omhoog, nietsver­moe­den­de vrachtwa­gen­chauf­feur komt met de schrik vrij

In Willebroek is maandagavond het containerschip ‘Venjo’ tegen de Ringbrug (N16) over het Zeekanaal Brussel-Schelde gevaren. Twee containers belandden in het water, drie andere kwamen verticaal vast te zitten onder de brug. “Hierdoor werd het wegdek van de brug omhoog geduwd”, zegt de brandweer. “Een vrachtwagen die kwam aanrijden, is ertegenaan gebotst.” Inmiddels zou het wegdek weer vrijgemaakt zijn. Er is bovendien geen structurele schade aan de brug.