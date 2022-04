Schorrestappers houden Kleiputtentocht

Willebroek Lokaal Diensten­cen­trum De Wilg blaast 15 kaarsjes uit

Het was vrijdagmiddag feest in De Wilg in Willebroek. Het Lokaal Dienstencentrum (LDC) blaast immers 15 kaarsjes uit, en vierde die verjaardag met een feestelijk menu, optredens en taart.

1 april