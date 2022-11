Schade aan twee handelszaken na brandstichting in Boom

De brandweer werd om 5 uur ‘s ochtends opgeroepen. “Het ging om een brand aan handelszaken in de Hoogstraat en op de Grote Markt”, legt Joris van Camp van politiezone Rupel uit. Brandweerzone Rivierenland kreeg het vuur snel onder controle. Er was schade aan het glas aan de voorkant, maar de gebouwen geraakten niet structureel beschadigd. “Er was vannacht een vuilnisophaling van het oud papier. Dat papier op straat werd in brand gestoken. Er is geen rechtstreekse link tussen de twee panden. De politie voert verder onderzoek”, aldus Van Camp.