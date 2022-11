Schade aan twee handelszaken na brandstichting in Boom: “Mijn groenten en fruit kunnen de vuilnisbak in door de rook”

De brandweer werd om 5 uur ‘s ochtends opgeroepen. “Het ging om een brand aan handelszaken in de Hoogstraat en op de Grote Markt”, legt Joris van Camp van politiezone Rupel uit. Brandweerzone Rivierenland kreeg het vuur snel onder controle. Er was schade aan het glas aan de voorkant, maar de gebouwen geraakten niet structureel beschadigd. “Er was vannacht een vuilnisophaling van het oud papier. Dat papier op straat werd in brand gestoken. Er is geen rechtstreekse link tussen de twee panden. De politie voert verder onderzoek”, aldus Van Camp.

Getuigen beschrijven wat er vanochtend gebeurde. “Om 4.50 uur was ik hier al voor mijn werk,” aldus Yildiz Hatice (40) die werkzaam is bij bakkerij Elif aan de Grote Markt, tegenover de pizzeria. “Toen zag ik de vlammen al. Het leek erop dat ze net waren uitgebroken, maar het vuur wakkerde snel aan door het karton. Een vrouw met fiets kwam voorbij en wees me erop dat er verderop ook brand was bij een winkel. Eerst dacht ik dat iemand misschien een sigaret achteloos had weggegooid, maar dat zou te toevallig zijn met twee brandhaarden. Als ik vroeger was gekomen, had ik de dader misschien gezien.”

(Lees verder onder de video)

Groenten en fruit in de vuilnisbak

Ondertussen kampen de uitbaters van de getroffen panden met de schade. “Vanochtend om 5.30 uur belde de bovenbuurvrouw mij op om te zeggen dat er brand was bij mijn supermarkt,” vertelt uitbater Miloud Darkaoui. “Ik ben meteen hierheen gekomen. Geen idee wie dat heeft aangericht en waarom specifiek hier en bij de pizzeria, want met die mensen heb ik geen contact. Mijn raam is volledig kapot, de brandweer heeft er inmiddels een houten plakkaat voor gezet, en mijn groenten en fruit kan ik allemaal weggooien vanwege de rook. Heel jammer dat dit is moeten gebeuren. Dat is de eerste keer dat ik zoiets meemaak in de anderhalf jaar dat ik hier nu zit.”

Serdar Yucel (44), de uitbater van de pizzeria 50 meter verder, is al even geërgerd. “Waarschijnlijk is het iemand geweest die de vandaal wilde uithangen. Maar ik heb nu wel grote schade. Van binnen moet er veel uitgebroken en weggegooid worden, het plafond zal deels opnieuw gezet moeten worden en mijn speciale deur van voren zal ik moeten vervangen. Zelfs mijn opslagplaats op de eerste verdieping is lichtjes getroffen. Ik heb al contact gehad met mijn verzekeraar, dus nu zullen we wel zien.”

LEES OOK:

