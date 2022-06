Ruzie met de buren? Politie schakelt vrijwillige bemiddelaars in om conflict op te lossen

RupelstreekDe Lokale Politiezone Rupel schakelt voortaan vrijwillige bemiddelaars in om burenruzies op te lossen. Gewone burgers, jawel, die weliswaar een theoretische en praktische opleiding hebben afgerond. Alle inwoners uit de Rupelstreek kunnen gratis een beroep doen op hun diensten. “Burenruzies moeten ernstig worden genomen. Maar de politie is niet noodzakelijk de best geplaatst instantie om het beste resultaat te boeken”, zegt korpschef Peter Muyshondt.

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, wordt wel eens gezegd, maar er zijn ook heel wat straten in Vlaanderen waar buren lang niet zo goed overeenkomen. Denk maar aan te luide muziek die door de boxen schalt, een hond die al blaffend de nachtrust verstoort of takken die niet worden gesnoeid. In zulke situaties kunnen inwoners van de Rupelstreek voortaan een beroep doen op een vrijwillige bemiddelaar. Die tracht door het gesprek te begeleiden de communicatie tussen de buren te herstellen én hen tot een gezamenlijke oplossing te laten komen.

Gezagspositie

“Burenruzies hebben een belangrijke impact op het veiligheidsgevoel van mensen en de leefbaarheid van een buurt”, zegt korpschef Peter Muyshondt. “Dat burenruzies ernstig moeten worden genomen, daar bestaat dan ook geen twijfel over. Maar is de politie de best geplaatste instantie om het beste resultaat te boeken? Daar waar het uniform van politie gepaard gaat met een inherente gezagspositie, vertrekt de positie van een burenbemiddelaar vanuit het principe van vrijwilligheid, wat meteen één van de basisprincipes van burenbemiddeling is. Door in te zetten op vrijwillige bemiddelaars, verhogen we de betrokkenheid bij de burgers en verlagen we de drempel om in een bemiddelingsverhaal in te stappen.”

Meerwaarde

Daarom schakelt de politie hiervoor gewone burgers in, die weliswaar een opleiding met theorie en heel wat praktijk hebben afgerond. An Van Mol (41) uit Schelle is een van hen. Ze heeft intussen al haar eerste bemiddeling achter de rug. “Mensen zijn blij dat er naar hun bezorgdheden wordt geluisterd”, stelt ze vast. “De andere buren zijn niet altijd op de hoogte van het probleem of zien de ernst er niet van in. Dan is het onze taak om hen oplossingsgericht te laten denken zonder dat wij sturen of oplossingen aanreiken. Buren leren op die manier weer communiceren met elkaar. Het is een meerwaarde dat ik zo iets kan betekenen voor de maatschappij.”

Wie een bemiddelaar wenst in te schakelen, stuurt een e-mail naar pz.rupel@police.belgium.eu. Nadat een dossier is aangemeld bij de coördinator, zal de bemiddelaar eerst langsgaan bij beide partijen om hun verhaal te aanhoren en te informeren of beide partijen bereid zijn om deel te nemen aan een gezamenlijk gesprek. Vervolgens vindt er een bemiddelingsgesprek plaats op een neutrale locatie.

