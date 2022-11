Rupelstreek verwelkomt eerste deelfietsen van Donkey Republic

Het initiatief voor de deelfietsen komt van Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding. Die plaatst in 32 gemeenten in de vervoersregio Antwerpen zo’n 1.650 e-bikes. Bedoeling is dat het netwerk de belangrijkste mobiliteitsknooppunten met elkaar verbindt. Het gaat dan onder meer om de park & rides en aan treinstations.

Sinds kort kan je de fietsen ook in de Rupelstreek ontlenen. In Rumst kan je de fietsen op 5 plaatsen tegenkomen: aan het ziekenhuis AZ Rivierenland, aan de P&R aan de op- en afrit van de E19, aan het gemeentehuis, aan de Gam in Terhagen en aan het busstation in Rumst. In Boom kan je een van de kenmerkende oranje fietsen terugvinden aan het station, net zoals in Schelle.

In Hemiksem zijn er al 18 trapfietsen en 20 e-bikes van Donkey Republic te vinden. In het voorjaar van 2023 komen daar nog 17 e-bikes bij. Deze in totaal 55 fietsen zullen verspreid staan over 7 hubs: het treinstation, het Callebeekveer, de Gemeenteplaats, de grens Varenstraat/Witte Baan, het woonzorgcentrum Hoghe Cluyse, Depot Deluxe en de oversteek/bushalte aan de Arendweg.

In Niel staan 10 elektrische deelfietsen en 6 gewone fietsen op 4 locaties: aan het station, in de Dorpsstraat voor het gemeentehuis, aan de bushalte Hellegat in de Boomsestraat en aan het Isala-gebouw op het wetenschapspark.

Een Donkey-fiets huren is eenvoudig. Je gaat naar een van de ophaallocaties, ontgrendelt daar een fiets met de Donkey-app en gaat op weg. Na de rit laat je je fiets achter op één van de andere inleverlocaties. Een rit kost 3 euro voor 30 minuten. Je kan ook lidmaatschap voor een maand aanvragen, waarbij je 40 trips kan maken voor 72 euro. Met een jaarabonnement kan je 400 trips doen voor 600 euro.

