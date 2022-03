Rupelsoldaat Mill Deuxmill (45) maakt op eerste soloplaat komaf met zijn verleden: “Gedaan met verstoppertje spelen”

Boom/Willebroek/AntwerpenHiphopper Mill Deuxmill (45), al ruim vijftien jaar vaandeldrager van De Rupelsoldaten, treedt voor het eerst naar buiten met een soloalbum. Op ‘Film Noir’ geeft hij een onverbloemde inkijk in zijn eigen levensloop, van de dood van zijn moeder tot zijn eigen problemen. “Hiphop gaat vaak over ‘money’ en ‘bitches’, maar ik wil een andere, donkerdere kant tonen.” Onder meer Slongs Dievanongs werkte eraan mee.

Mill Deuxmill — zijn echte naam houdt hij liever geheim — draait al jarenlang mee in de Vlaamse hiphopscene. De ex-Bomenaar begon in 2003 als lid van de Willebroekse formatie Aa Tanne en stond in 2006 aan de wieg van De Rupelsoldaten. Maar door de coronapandemie brak er twee jaar geleden plots een periode van stilte aan. Een periode van zelfbezinning en reflectie. Het is daar dat het idee voor een soloalbum is beginnen groeien.

“Ik vond tijdens corona een nieuwe job als begeleider van ex-dakloze verslaafden. Stuk voor stuk mensen met enorm veel bagage. Dat heeft me doen stilstaan bij de bagage die ik zelf meesleep. Dat heeft de radertjes in mijn hoofd in gang gezet. Ik heb veel foute keuzes gemaakt. Ik heb lang op de rand gebalanceerd. Alle teksten die ik voor ‘Film Noir’ heb geschreven, tonen hoe het echt was. Het is allemaal autobiografisch, zonder opsmuk. Het is de film van mijn jeugd.”

Volledig scherm Mill Deuxmill heeft zijn eerste soloplaat klaar. © Tessa Kraan

Zelfdoding

De titel van de plaat is niet toevallig gekozen. De film die Mill op zijn luisteraars loslaat, is gitzwart. Zijn jeugdjaren in de Rupelstreek worden getekend door persoonlijke drama’s. Zijn moeder kampt met een verslaving en komt om in een nachtelijke brand. Mill is op dat moment 8. “Ik herinner me haar verkoolde lichaam nog. Dat zijn dingen die altijd op netvlies blijven gebrand staan”, zucht Mill. Vanaf dat ogenblik moet zijn vader hard werken om het gezin te kunnen blijven onderhouden. Daardoor raakt Mills relatie met hem vertroebeld. Tot overmaat van ramp verliest hij op zijn elfde zijn stiefmoeder na een zelfdoding.

Quote Het leven is niet altijd een godsge­schenk. Dikwijls is het leven ook ‘het hoofd boven water houden en roeien met de riemen die je hebt’. Mill Deuxmill

In de jaren ‘90 komt Mill terecht in het housemilieu, waar hij in aanraking komt met drugs en criminaliteit. “Ik had een heleboel foute rolmodellen. Daardoor ben ik op het verkeerde pad beland”, legt hij uit. Op zijn negentiende zit hij ook een tijdje in de gevangenis. Maar hij wordt snel weer vrijgelaten om zijn schoolopleiding te kunnen afronden. “De laatste keer dat ik in die periode écht nuchter was, was als 15-jarig skatertje. Dan weet je dat er heel wat mis liep.”

Gezinsmens

‘Film Noir’ is dus geen album om vrolijk van te worden. Maar dat hoeft ook niet, meent Mill. “Vandaag gaat hiphop al te vaak over ‘money’ en ‘bitches’. Ik wil een andere, donkerdere kant laten zien. Het leven is niet altijd een godsgeschenk. Dikwijls is het leven ook ‘het hoofd boven water houden en roeien met de riemen die je hebt’. Al gaat het op dit moment wel goed met mij. ik ben intussen 45 en een gezinsmens, gelukkig getrouwd en vader van twee kinderen.”

Slongs

De rapper heeft voor zijn debuutplaat heel wat hulp gekregen. Zo zingt Slongs Dievanongs mee op leadsingle ‘Daawt Mij Ni’. “Slongs en ik werken allebei samen met producer Lunaman van het productiehuis Krazeealley. Dat we ooit de krachten zouden bundelen, stond in de sterren geschreven”, zegt Mill, die verder ook kon hij rekenen op een groep getalenteerde muzikanten. “Ze hebben de soundtrack van mijn jeugd vertaald naar dit album, met invloeden van new wave, punk en techno.”

“Of dit soloproject het einde inluidt van De Rupelsoldaten? Absoluut niet”, verzekert Mill. “Ik had gewoon een creatief ei dat ik absoluut kwijt wilde. Ik denk altijd: hoe creatiever, hoe beter. Bij De Rupelsoldaten sta je altijd met een band op het podium. Dan kan je jezelf misschien nog een beetje verstoppen. Maar met ‘Film Noir’ wil ik niet langer verstoppertje spelen. Alles mag open en bloot. Misschien helpt het jongeren wel om betere keuzes te maken dan ik.”

‘Daawt Mij Ni’ is uitgebracht door La Musique du Beau Monde van Serge Raymaeckers en Hansbert Van Hove en is nu al hier te beluisteren. ‘Film Noir’ verschijnt in april of mei.

