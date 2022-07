Rupelrock lokt 4.500 bezoekers naar centrum: “Alle generaties kwamen hier samen”

Meer beleving brengen in het handelscentrum: dat was wat het gemeentebestuur wilde bereiken met Rupelrock. Missie geslaagd, luidt de eindbalans na de eerste editie van het gratis festival. Het hele centrum bruiste zaterdag als vanouds en lokte mede dankzij het heerlijke zomerweertje een ruime schare bezoekers. Overal was er wel iets te beleven: terwijl op de Heldenplaats lokale harmonieën, fanfares en brassbands het beste van zichzelf gaven, weerklonk er ook bij enkele handelaars in de winkelstraten live muziek. Dé trekpleister was evenwel het hoofdpodium op de Grote Markt, waar onder meer Loes Van den Heuvel, De Rupelsoldaten, de Nederlandse rapper Jebroer, rockband The Juliets en Mama’s Jasje het publiek kwamen vermaken.

“In totaal schatten we dat we zo’n 4.500 bezoekers hebben mogen verwelkomen”, zegt schepen van Feestelijkheden Inge De Ridder (N-VA). “We hebben onze intentie dus meer dan waargemaakt. Vanaf het optreden van de Rupelsoldaten stond ons marktplein helemaal vol en dat is de rest van de dag ook zo gebleven. Het was ook heel mooi om te zien hoe alle generaties samenkwamen op Rupelrock. We zijn er met ons programma in geslaagd om zowel oud als jong aan te trekken. Nu wacht ons nog een evaluatie, maar als je op de reacties van de mensen afgaat, is het duidelijk dat de vraag naar een vervolg er zeker is. We zullen dat zeker overwegen.”