Rupelhulp zamelt spullen in voor Oekraïense terugkeerders: “We willen hen helpen hun land en gezin te beschermen”

Boom/RumstIsha Andries (44) uit Rumst en Gert Vanhoegaerden (36) en Dietrich Bruckmann (46) uit Boom hebben de handen in elkaar geslagen om de Oekraïense oorlogsslachtoffers te helpen. Met hun nagelnieuwe organisatie Rupelhulp zamelen ze hulpgoederen in die ze rechtstreeks naar Oekraïne laten transporteren. “Toen ik de terneergeslagen blikken van de Oekraïners zag op weg naar hun thuisland, dacht ik: we kunnen hen zo niet laten vertrekken.”

“Overal in Vlaanderen werken Oekraïners om hun families in hun thuisland te onderhouden”, vertelt Isha. “Dat is ook het geval bij een bedrijf in de buurt waar ik woon. Al jaren legt een chauffeur met een privébus de vaste lijn tussen de mannen hier in de Rupelstreek en hun gezinnen daar in Lanchyn-Frankivsk. Nu de huidige oorlog hun families bedreigt, zijn zij teruggekeerd met een andere reden dan anders: hun familie en land beschermen en verdedigen. Enkele weken geleden zag ik hen in de bus stappen, met terneergeslagen blikken. Het was duidelijk dat ze heel erg leden onder de situatie. Toen ik dat zag, besefte ik dat ik hen zo niet kon laten vertrekken.

Verdeelcentrum

Ze kreeg hulp van Gert Vanhoegaerden (36) en Dietrich Bruckmann (46), een koppel uit Boom dat eveneens in actie wilde schieten voor Oekraïne. Met z’n drieën hebben ze de organisatie Rupelhulp opgericht en zijn ze gestart met een inzamelactie van hulpgoederen. Die zijn bestemd voor de terugkeerders die in Oekraïne hun gezinnen willen beschermen. “We willen hen helpen met spullen die ze nodig hebben om daar te kunnen overleven. De helft van de spullen die we verzamelen, gaat per bus naar een tot verdeelcentrum omgetoverd schooltje in hun thuisbasis Lanchyn, niet zover van de westelijke stad Lviv. De andere helft gaat verder naar Kiev.”

De Oekraïners met de hulpgoederen die ze al ontvingen van Rupelhulp.

Tourniquets

“We weten dat er een hoge nood is aan typisch kampeermateriaal: stevige schoenen, warme kousen, thermisch ondergoed, grote rugzakken, warme slaapzakken, kompassen, walkietalkies, herlaadbare zaklampen, enzovoort. Er zou ook een grote vraag zijn naar allerhande beschermingsmateriaal zoals knie- en elleboogbeschermers en ballistische brillen. Ook EHBO-kits staan hoog op de lijst en vooral tourniquets, maar die zijn hier zeer moeilijk te vinden. We ontvangen ook zaken zoals kinderkledij, speelgoed en zomerkledij. Wat niet specifiek voor dit transport is, doneren we rechtstreeks aan de ambassade van Oekraïne in Brussel. Zij zorgen dat de goederen bij de vluchtelingen in Polen terechtkomen.”

Hoopvolle boodschappen

Mensen die spullen willen schenken, kunnen dat nog steeds doen. Elke dag komen er nieuwe donaties toe, die worden klaargestoomd voor het volgende transport. “Al heel wat mensen hebben hun solidariteit getoond”, klinkt het. “Sommigen steken er zelfs kaartjes met hoopvolle boodschappen bij voor de Oekraïners. De betrokkenheid van de mensen beantwoorden we door de route van alle donaties te documenteren in onze blog en op Facebook.”

“Een aantal partijen bood intussen zelfs aan om spullen aan te kopen. Dan verwijzen we hen naar een partner die normaal in materiaal handelt voor airsoft games. Zij bezorgen ons sterke prijzen voor gebruikt maar kwalitatief legermateriaal zodat we degelijke rugzakken, draagberries en zelfs scherfvrije vesten kunnen bezorgen. We roepen nog meer lokale bedrijven en verenigingen op om mee op de kar te springen. Daarom starten we een vzw op zodat ook ingezameld geld zeer transparant beheerd kan worden en giften ook fiscaal kunnen geoptimaliseerd worden.”

“Er zijn natuurlijk al veel initiatieven voor Oekraïne, maar we denken dat onze actie toch anders is dan de meeste andere. Het gaat bij ons niet zozeer om vluchtelingenhulp. We willen in de eerste plaats de Oekraïners helpen die hier werken, hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen en zijn teruggekeerd om hun land en gezin te beschermen.”

Mensen die goederen willen schenken, vinden alle info via www.rupelhulp.be.