Runderen staan centraal op tentoonstelling ‘Cowlection’ in Boomse gemeentehuis

‘Cowlection’ toont een stukje van de indrukwekkende kunstcollectie van verzamelaar Gerard van Os, een ex-Bomenaar die intussen naar Spanje is uitgeweken. “De verzameling ontstond als grap, toen vrienden en kennissen van Gerard van Os uit allerlei vakantiebestemmingen souvenirs van ossen meebrachten”, zegt Patrick Poppe van de gemeentelijke dienst Beleving. “Later evolueerde dit naar de aankoop van echte kunstwerken met runderen als thema. We hebben hem gevraagd of we een stukje van zijn collectie konden tentoonstellen. In samenspraak met kunsthistoricus Raf Coenjaerts werd vervolgens een knappe selectie gemaakt van schilderijen en beelden.”

De tentoonstelling toont werk van grote namen als Karel Appel, Herman Brood en Rik Poot. Maar ook van kunstenaars gelinkt aan de Rupelstreek, onder wie Roger Van Bulck en Freddy De Vierman, is er werk te bezichtigen. “Elk van de werken heb ik aangeschaft omdat ik ze mooi vond, omdat ze me ontroerden of omdat ze me bleven boeien”, zegt Gerard van Os zelf. “Wars van modes en trends, waar nodig tegen de heersende smaak in, toevallig gevonden dicht bij huis of pas na lang zoeken aan de collectie toegevoegd. Heterogeen? Misschien wel als het gaat om de stijlrichtingen waartoe de werken behoren. Maar beslist niet heterogeen wat het creatieve talent van de makers betreft.”

De tentoonstelling is te bezichtigen in de Lombaertszaal in het gemeentehuis vanaf 8 tot 22 oktober tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Meer informatie is hier te vinden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.